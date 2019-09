Un fan ha creato una spada laser di Star Wars ispirandosi a Yu-Gi-Oh!

Ultimamente sono numerosi i fan dell'opera di Kazuki Takashi diventati protagonisti di notizie: mentre un mese fa vi avevamo fatto vedere questo automobilista amante di Yu-Gi-Oh!, questa volta tocca ad un appassionato che ha deciso di unire il suo amore per Star Wars con il famoso gioco di carte.

In un post sulla pagina di Reddit dedicata all'opera, l'utente Kotahcustumsabers ha deciso di condividere la sua ultima creazione: si tratta di una spada laser Sith con il manico a forma di Drago Nero Occhi Rossi, famosa carta di Joey Wheeler, amico del protagonista Yugi Muto.

L'autore, nei commenti all'immagine, ha anche postato un breve video in cui mostra la sua opera in azione, oltre a spiegare il processo che lo ha portato a creare questo mashup. È anche possibile vedere come l'elsa sia dotata di un piccolo stereo, per simulare il suono delle spade create da George Lucas nei suoi film più famosi. La lama è in realtà disponibile in due colori, arancione o verde, anche se la versione Sith ci sembra più azzeccata con il design dell'elsa.

Cosa ne pensate di questa spada laser? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre se cercate altre news dedicate alla serie, vi lasciamo con questo bellissimo cosplay di Seto di Yu-Gi-Oh!.