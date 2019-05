I fan de L'Attacco dei Giganti 3 sono disperati per il sacrificio di un personaggio

Sui social media i fan si sono scatenati, disperandosi per il sacrificio di Armin . Alcune reaction sono in calce ma, in generale, il pubblico si è diviso tra chi piange il destino del coraggioso ("Il coraggioso" è, d'altronde, anche il titolo dell'episodio) e chi elogia la scrittura de L'Attacco dei Giganti, tanto matura da eliminare persino alcuni dei suoi personaggi principali.

Il giovane ha elaborato un piano tanto rischioso quanto impavido, che lo ha messo nelle condizioni di fare da esca in un attacco diretto contro Bertholdt mentre il suo migliore amico, che fingeva di non riuscire ad alzarsi, si staccava dal corpo di Gigante per attaccare la nuca del Gigante Colossale con le sue lame.

Can we all take a moment and appreciate this Man. Armin 👏👏👏⚔️ pic.twitter.com/QYxyYs2E9K — Mob (@MobPsykho) 27 maggio 2019

Anime-only Attack on Titan fans: RIP Armin! 🔥😞💔



Fans who have read the manga: pic.twitter.com/UAEOeO7Kqt — belongs in the trash (@b0ldnbr4sh) 27 maggio 2019

rip armin, you were courageous 😭. pic.twitter.com/nYOAsfrPUM — amara [aot spoilers] (@ElekwaAmara) 27 maggio 2019

When I saw my boy Armin burn to death #AttackOnTitanpic.twitter.com/4cX2P3iUIs — Layne (@zaitu_) 27 maggio 2019

|| Armin: *laying there cooked in front of Eren*



Me: pic.twitter.com/HC9EJEN3bt — ʟᴇᴠɪ. (@CaptainAkkaman) 27 maggio 2019

YOOOOOOOO ATTACK ON TITAN S3 EP 5 IS SOME god-tier STUFF .... Man Levi is just FUXKING AMAZING, He's just so good and Armin 😔😭, ARMIN'S A HERO .... It's been a long time since I cried while watching an Anime, man AOT is just GREATNESS .... The Osts, the animation, big ass 10/10 pic.twitter.com/XrGRl8soao — Denji🌍 (@Nagqto) 27 maggio 2019