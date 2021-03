I fan de L'Attacco dei Giganti 4 ringraziano Studio MAPPA dopo il finale

Il cambio di studio da WIT a MAPPA per L'Attacco dei Giganti 4 inizialmente non è stato accolto nel migliore dei modi. WIT Studio, nel corso degli anni, aveva garantito tre stagioni dell'anime di assoluta qualità e per questo c'erano molti timori sulla realizzazione del nuovo studio, già oberato di impegni su vari fronti.

Già L'Attacco dei Giganti 4x01 aveva mostrato buoni segni nonostante qualche piccolo inciampo e qualche scelta che non è stata accettata da tutto il pubblico dell'anime. Nel corso della trasmissione della stagione 4 in tutto il mondo, i fan si sono sempre più abituati allo stile dello Studio MAPPA e per questo, col finale andato in onda in Giappone e su alcuni portali internazionali è arrivato in trend su Twitter l'hashtag #Thankyoumappa.

Un hashtag che la dice lunga su quanto alla fine sia stata apprezzata la realizzazione de L'Attacco dei Giganti 4. In basso sono disponibili alcuni tweet che testimoniano questo stato di ringraziamento da parte del pubblico dell'anime. Non manca anche chi gioisce per l'annuncio de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, che concluderà definitivamente l'adattamento della storia di Hajime Isayama.

Rivedremo quindi ancora una volta Studio MAPPA in azione nel mondo crudele dei giganti nel giro di un anno.