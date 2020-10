Un fan de L'Attacco dei Giganti scopre chi è in realtà il gigante ucciso da Sasha

Nel corso della stagione 2 de L'Attacco dei Giganti ci fu una breve parentesi in cui a fare da protagonista fu Sasha Blouse. La ragazza della Legione Esplorativa e storica compagna dei protagonisti dell'anime si addentrò da sola e senza il proprio dispositivo di manovra tridimensionale nella foresta per aiutare con l'evacuazione.

Ci fu infatti un problema con un'invasione di giganti all'interno della seconda cerchia di mura. A causa dell'imprevedibilità della situazione, molte forze anche non attrezzate furono dispiegate. Arrivata al villaggio però Sasha si trova davanti un gigante che stava divorando una donna, mentre una bambina era terrorizzata e bloccata lì vicino.

La ragazza si fa forza e uccide il gigante usando arco, frecce e un'ascia, riuscendo quindi a far fuggire la bambina. I fan dell'anime de L'Attacco dei Giganti hanno notato un dettaglio che ha portato all'identificazione del gigante ucciso. In basso potete notare questo confronto con le varie immagini.

Come ormai avrete notato, i giganti assumono le fattezze di chi viene trasformato e, guardando una foto mostrata in un episodio, si nota che il gigante è identico al padre di Connie. Anche se senza la possibilità di tornare normale, Sasha ha dovuto praticamente uccidere il genitore di un suo commilitone e amico, anche se naturalmente senza saperlo. Avevate notato questo dettaglio? Vedremo se in L'Attacco dei Giganti 4 ci sarà una menzione per questa curiosità; durante la prossima stagione vedremo Sasha ma anche Mikasa con nuovi equipaggiamenti.