Una fan dedica un bellissimo cosplay a Jolyne Kujo di Stone Ocean

Nelle incredibili avventure narrate dal maestro Hirohiko Araki nella sua opera principale, le Bizzarre Avventure di Jojo, abbiamo visto alternarsi molti protagonisti provenienti dalla famiglia Joestar, che nelle diverse generazioni hanno avuto a che fare con villain e Stand sempre più particolari.

Mentre si aspettano notizie riguardanti un adattamento per la sesta stagione della serie anime venga annunciato, i fan continuano ad apprezzare la storia di Jolyne Kujo, narrata in Stone Ocean, e uno di loro ha deciso di omaggiarla con un pittoresco cosplay che potete trovare in calce alla notizia.

L’utente @Slayrizz, che ha di recente partecipato alla Anime convention tenutasi a New York City, ha condiviso su Reddit la sua personale interpretazione riguardante il personaggio di Jolyne, figlia di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders, evidenziando però ulteriormente lo stile e l’apprezzamento che la protagonista mostra per la moda, attraverso un costume a dir poco appariscente. Non è il primo cosplay che vediamo della giovane Jolyne, ma di sicuro è il più particolare.

Stone Ocean è segnata da eventi alquanto unici all’interno dell’universo creato da Araki, tra cui il fatto che sia ambientata in Florida, e soprattutto in una prigione di massima sicurezza. Un cambiamento così deciso rispetto a quanto raccontato prima è giustificato dall’abilità dell’autore nell' affrontare temi diversi con una crudezza e potenza espressiva degne di nota, e anche nel trattare l'arte in Le Bizzarre Avventure di Jojo.