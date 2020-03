Una fan dedica un bellissimo cosplay alla Leggendaria Ninja Tsunade

Uno dei temi principali della serie di Naruto è indubbiamente l'impatto degli eventi passati sul presente. La suddivisione in team di ninja appartenenti allo stesso villaggio sottolinea l'importanza dei legami in grado di durare nel tempo. E questo aspetto è stato mantenuto anche in Boruto: Naruto Next Generations .

Infatti nella nuova serie dedicata al mondo creato da Masashi Kishimoto abbiamo visto il ritorno di numerosi personaggi che avevano già intrecciato le loro vite con quella dell'attuale settimo Hokage, Naruto Uzumaki. Una delle squadre più emblematiche del franchise rimane quella dei Tre Ninja Leggendari, o anche team Hiruzen, formato da Tsunade e Orochimaru e Jiraiya, apparso di recente in alcuni episodi di Boruto.

In Naruto Shippuden abbiamo visto come Naruto, Sasuke e Sakura sono diventati molto legati a questi personaggi, dai quali hanno appreso tecniche incredibilmente potenti. Tsunade in particolare è stata in grado di conquistare molti appassionati della serie originale. Colei che è diventata il quinto Hokage del Villaggio della Foglia, ha mostrato sin da subito un'abilità eccelsa nelle tecniche curative e mediche, e un carattere deciso e attento nella gestione degli affari del paese.

Tramite una speciale tecnica per nascondere i segni dell'invecchiamento anche negli episodi di Boruto nei quali è apparsa, Tsunade sembra essere rimasta tale e quale, e una fan, l'utente @alexy_sky su Instagram, ha deciso di dedicarle un cosplay molto fedele, che potete trovare nel post in calce alla notizia.

E voi cosa ne pensate di un ritorno, stavolta definitivo, di Tsunade nelle avventure di Boruto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.