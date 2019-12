Un fan dedica un bellissimo cosplay al Pro Hero Eraserhead

My Hero Academia non ci ha presentato solamente un mondo pieno di poteri incredibili e sovrannaturali ma anche un roster immenso di personaggi memorabili e non tra i quali naturalmente spiccano i Pro Heroes, i migliori. Tra questi uno dei primi che abbiamo conosciuto è stato Shota Aizawa, che un fan ha voluto interpretare con un bel cosplay.

Il primo professore che Midoriya e i suoi compagni della Classe 1-A hanno avuto l'onore di incontrare è stato proprio Shota Aizawa, che oltre ad essere il loro coordinatore è stato anche colui che li ha iniziati al duro e pericoloso mestiere di Hero. Dall'aspetto che può sembrare trasandato e dal suo atteggiamento spesso schivo Aizawa nasconde un Quirk dal potere incredibile, infatti quando entra in azione con il nome di Eraserhead è in grado di cancellare i quirk altrui semplicemente incrociando il suo sguardo con quello della persona scelta come bersaglio.

Si è rivelato in numerose occasioni uno degli eroi più tecnici e attenti durante i combattimenti, e nonostante abbia subito delle ferite durante l'attacco dei Villains alla sua classe, rimane estremamente abile e capace. L'utente @CloctorCreations ha voluto omaggiarlo con un bel cosplay, che potete trovare in calce alla notizia. Non è la prima volta che l'Hero viene interpretato dagli appassionati, e di recente lo abbiamo visto anche in versione coniglietta.

Come si può vedere nell'immagine il fan ha ricreato la lunghissima sciarpa del professor Aizawa, e ha messo in mostra gli occhiali gialli, di solito nascosti dalla stessa sciarpa, che sono in grado di confondere i nemici durante le battaglie, dato che non permette loro di seguire lo sguardo di Eraserhead e quindi di capire verso chi userà il suo Quirk.

Ricordiamo che attualmente l'anime di My Hero Academia è all'episodio 4x09, mentre il manga è arrivato al capitolo 254, dove Aizawa sembra volere cambiare le carte in gioco.