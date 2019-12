Una fan dedica un simpatico cosplay a Present Mic di My Hero Academia

My Hero Academia continua a scalare le classifiche dei manga e degli anime più apprezzati degli ultimi anni. Infatti l'opera di Kohei Horikoshi, arrivata all'episodio 11 della quarta stagione, ha saputo conquistare, oltre che per la storia, anche per la quantità di personaggi simpatici e memorabili, omaggiati dai fan con incredibili cosplay.

L'ultimo Hero protagonista di un cosplay è stato Present Mic, Hizashi Yamada, professore di inglese della classe 1-A nel liceo Yuei. La cosplayer @ineedsugar31 ha condiviso su Instagram l'immagine che potete trovare in calce alla notizia. Indossando i panni di Present Mic, la fan si è presentata alla convention di Orlando, Holiday Matsuri, organizzata durante il periodo natalizio.

Come si può vedere l'outfit dell'Hero è stato naturalmente adattato, pur rimanendo fedele nei dettagli, e in un certo senso pesa l'assenza del suo ciuffo anti gravità. Rimane tuttavia una buona interpretazione da parte della fan. Non è la prima volta che vediamo cosplay ispirati al roster immenso dell'opera di Horikoshi, tra cui uno spettacolare All For One e un perfetto Sir Nighteye.

Ricordiamo che la serie è attualmente al suo 74esimo episodio, e mentre in rete trapelano già i dettagli sul prossimo arco narrativo, il manga è arrivato al capitolo 256.