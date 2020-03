Un fan dedica uno splendido disegno a Gatsu e Zodd di Berserk

Berserk è un'opera unica, creata dal maestro Kentaro Miura verso la fine degli anni '80, che ha saputo conquistare più generazioni grazie ai suoi toni dark, e ad una violenza impressionante pari solo a quanto visto in Ken il Guerriero e in Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Il franchise, ormai fermo da mesi al capitolo 359, nel corso degli anni ha visto numerose fan art, molte delle quali realizzate da veri artisti, che hanno voluto realizzare secondo il loro stile non solo i personaggi principali, ma anche i demoni onnipresenti nel mondo di Berserk.

Uno dei demoni più memorabili è indubbiamente Zodd l'Immortale, anche chiamato Nosferatu Zodd, il primo, terribile, demone incontrato da Gatsu e Griffith, protagonista di uno splendido artwork. Infatti nella serie la Squadra dei Falchi, prima dell'evento chiamato Eclissi, incontrò tale creatura nelle profondità di un castello. Zodd è apparso diverse volte, e ha addirittura collaborato con Gatsu per contrastare un'incredibile minaccia.

Per ricordare quest'alleanza l'artista Kaomojis ha realizzato un'illustrazione incredibile, che vede Gatsu e Zodd unire le forze per contrastare una forza demoniaca. Potete trovare l'immagine nel post in calce. Ricordiamo inoltre che alcuni personaggi di Berserk sono stati ricreati secondo lo stile Disney visto nei cartoni degli anni '30.