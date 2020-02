Fan di Demon Slayer immagina un nuovo outfit per Zenitsu, vi piace?

Zenitsu Agatsuma è velocemente diventato uno dei personaggi preferiti dai fan di Demon Slayer, la straordinaria opera di Koyoharu Gotouge. Presentato come un ragazzo spaventato ed estroverso, l'ammazzademoni ha lentamente conquistato il cuore degli appassionati grazie al suo carisma e alle sue incredibili abilità di combattimento.

Un utente Reddit ha deciso così di porre i suoi omaggi allo spadaccino immaginandolo con un nuovo outfit, leggermente modernizzato e molto più sfarzoso dell'attuale completo da ammazzademoni. Zenitsu ha un percorso di crescita decisamente interessante nel manga, e il nuovo vestiario sembra fare pendant con le sue straordinarie abilità. L'illustrazione è stata premiata dagli utenti con oltre 4500 upvote.

La spaventosa mole di fan art dedicate ai personaggi di Demon Slayer è solo l'ennesima dimostrazione di quanto forte sia stato l'impatto avuto dell'anime nel settore dell'intrattenimento. L'opera di Gotouge ha chiaramente tratto molti vantaggi dal successo di Studio Ufotable, e non è certo un caso che attualmente Demon Slayer occupi i primi 18 posti nella Top 20 manga più venduti su Amazon.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriverà nel corso dell'anno corrente e che una seconda stagione dell'anime è attualmente in produzione.