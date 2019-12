Un fan difende con i denti la follia di Yukako Yamagishi de Le Bizzarre Avventure di JoJo

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una di quelle serie manga prima e anime dopo che ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico e di consenso in tutto il mondo, affermandosi come una delle serie più seguire attualmente. JoJo, nel corso del tempo, ha presentato moltissimi personaggi, tutti molto particolari e alcuni davvero folli.

Tra quelli che fanno parte di quest'ultima categoria, il più "pazzo" di tutti è probabilmente quello di Yukako Yamagishi. È una ragazza che fa la sua comparsa nella quarta stagione di JoJo: Diamond is Unbreakable. Viene catalogata come tra le più folli, perché la sua follia scaturisce dal sentimento più incontrollabile che esiste a questo mondo: l'amore. Infatti, Yukako, nella serie è follemente innamorata di Koichi Hirose il quale, però, in un primo momento non ricambia il suo amore. Proprio questo rifiuto, conduce la giovane sulla strada della pazzia, portandola a decidere di rapire il ragazzo affinché possa convincerlo a stare con lei. Durante la reclusione Yukako è talmente dura con lui che si è aggiudicata l'appellativo di "pazza". Eppure non riesce a far cedere Koichi, che invece le tiene testa. Questa situazione porta a un inevitabile scontro finale in cui la giovane rischia di morire, ma viene prontamente salvata da Koichi.

Chi ha seguito la serie, manga o anime che sia, saprà anche che poi Yukako si pente per ciò che a fatto e alla fine i due ragazzi si mettono realmente insieme, senza che nessuno costringa con la forza l'altro a far nulla. Proprio facendo leva su quest'aspetto, un fan ha deciso di fare un post in difesa del personaggio di Yukako Yamagishi e contro tutti coloro che la etichettano come una semplice squilibrata senza neanche vedere il profondo cambiamento e la grande crescita che ha avuto.

Il post condiviso su Twitter dall'utente in questione, WeegeeWuvver, potete leggerlo in calce a quest'articolo e facendolo noterete come abbia preso, a spada tratta e con veemenza, le difese del personaggio ideato dal maestro Araki.

