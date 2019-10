Un fan di Dragon ball ha realizzato una gigantesca statua di Goku

Il mercato legato ai collezionabili che riguardano il mondo di Dragon Ball è molto proficuo, tuttavia si potrebbe spesso andare incontro a spese esorbitanti per portarsene a casa uno. Un fan ha deciso di ovviare a questo problema realizzando una gigantesca statua di Goku.

L'appassionato in questione è un utente di reddit di nome Santube , che condividendo una foto del suo progetto amatoriale riguardante Dragon Ball ha mandato in visibilio i fan dell'opera di Akira Toriyama. L'autore della statua infatti, è stato in grado di creare una peculiare versione di Goku attraverso l'utilizzo di una stampante 3D, in cui il personaggio esprime tutta la sua solennità pur essendo sprovvisto del colore.

Da quanto riferisce l'utente, il materiale impiegato per mettere a punto il collezionabile ha avuto un costo che si aggirava attorno alla cifra di 500 dollari. Il fan, perciò, ha trovato un modo intelligente per evitare di spendere cifre colossali come quelle riservate ad altre figure di questo tipo. Infatti, la statua raggiunge un'altezza di circa un metro e cinquanta, dimostrando l'ambizione dell'autore e l'enorme impegno profuso per realizzarla.

Come potete notare dall'immagine in calce all'articolo, il pezzo risulta alla vista piuttosto liscio, dal momento che l'artefice ne ha levigato sapientemente la superficie. Il processo di realizzazione ha richiesto che il pezzo venisse stampato prima in parti e poi successivamente assemblato. Ciò ha fatto sì che la statua risultasse più leggera rispetto alle più massicce prodotte in resina. La carteggiatura dell'opera, invero, ha richiesto ben 4 giorni.

Se siete curiosi di osservare meglio la sua creazione, l'utente ha promesso di condividere un video a riguardo nelle prossime ore.

