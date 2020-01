Un fan di Dragon Ball riunisce tutti gli outfit di Bulma in un'unica illustrazione

Nonostante il manga di Dragon Ball sia durato circa quindici anni, l'opera di Akira Toriyama spazia per un arco di tempo di molto superiore. In questo frangente abbiamo conosciuto tantissimi personaggi che sono entrati nel cuore, sono maturati, cresciuti e cambiati. Oltre il protagonista Goku, il primo ad apparire, molto è stato riservato a Bulma.

La ragazza, che in Giappone ha perso da qualche anno la storica voce di Hiromi Tsuru, è stata una di quelle che ha subito più cambi non solo di fisico e di carattere ma anche di vestiti. Bulma ad ogni arco narrativo di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT passando per il più recente Dragon Ball Super ha infatti cambiato vestiti e acconciatura, dimostrandosi sempre dinamica sotto questo punto di vista.

Dalla prima apparizione nel primo capitolo di Dragon Ball con treccia e vestito rosa a quella da donna matura vista nelle ultime fasi di Dragon Ball GT, un fan ha riunito tutti questi abiti di Bulma in un'unica fan art. Si spazia quindi dalla Bulma adolescente, ancora giovanissima e alla ricerca delle Sfere del Drago, passando poi a una versione più materna e matura.

In calce potete vedere l'immagine con i diciotto vestiti di Bulma raccolti, con i primi otto appartenenti alla saga di Dragon Ball, sette a Dragon Ball Z, due a Dragon Ball Super e l'ultimo a Dragon Ball GT. Quale delle versioni di Bulma è la vostra preferita? E proprio a una di queste Bulma è stato dedicato un cosplay.