Una fan di Dragon Ball Z apre il dibattito: 'ChiChi incompresa e sminuita, è una vittima'

Chichi è sempre stato uno dei personaggi meno amati dalla fanbase di DBZ, in particolare per via delle sua attitudine aggressiva e per il comportamento iperprotettivo nei confronti di Gohan. Una condotta indifendibile, giusto? Non secondo una giovane fan dell'opera, recentemente divenuta virale grazie ad una serie di interessanti tweet.

ElisaJ ha così commentato il comportamento della moglie di Goku: "Chichi è una vittima erroneamente dipinta da villain. Pensate a quando non voleva spedire suo figlio su Namek. Aveva appena perso suo marito e suo figlio per un anno, e non era stata correttamente informata su tutti gli eventi riguardanti gli amici di Goku. Dal suo punto di vista Piccolo era semplicemente il namecciano che prima uccise Goku, e che poi rapì suo figlio per un anno. Non credo che molte madri proverebbero simpatia per un sequestratore omicida". La ragazza ha poi rafforzato la sua opinione condividendo alcune delle tavole visibili in calce, in cui Chichi viene attaccata verbalmente dal proprio figlio.

Alcune persone hanno definito Chichi come la "Skyler White di Dragon Ball", citando la famosa serie tv Breaking Bad. Dal punto di vista umano in effetti è l'unica a comportarsi in maniera razionale, e secondo qualcuno è normale che una madre di preoccupi del percorso scolastico del proprio figlio. "Il fatto che un bambino di neanche dieci anni vada a combattere contro degli alieni non può che destare preoccupazione", hanno commentato altri.

Chichi è o non è una vittima? Il dibattito è aperto, e vogliamo sapere nei commenti cosa ne pensate. Per qualche informazione in più sulle moglie di Goku invece, non perdete l'occasione per cliccare sull'approfondimento fornitoci da Dragon Ball Z Kakarot.