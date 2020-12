Un fan di Dragon Ball Z ha decorato l'albero di Natale con la Sfera Genkidama di Goku

Con le festività natalizie ormai sempre più vicine, un fan ha deciso di rendere questo magico evento ancora più unico unendolo alla sua passione per Dragon Ball Z. Ecco a voi un metodo decisamente bizzarro per decorare l'albero di Natale.

Luci, vischio, neve, alberi e decorazioni scintillanti sono magicamente apparse per le strade e le case di ogni città; il Natale è quasi arrivato. Tuttavia, un fan di Dragon Ball Z ha trovato una maniera decisamente unica per unire la sua passione per l'opera di Toriyama alle festività natalizie: decorare l'albero di Natale con Goku mentre scaglia la Sfera Genkidama.

Come mostrato su Reddit, al posto del classico punteruolo, sulla cima del proprio albero natalizio questo fan ha posizionato il Saiyan mentre sferra una delle sue mosse più potenti, la Genkidama. Al fianco di Goku è anche presente Vegeta Super Saiyan Blue, il quale, però, non sembra assolutamente intenzionato a prestare la sua energia al rivale di sempre.

Questa decorazione "fai da te" è una delle più creative mai viste in ambito anime e manga. Sarà d'ispirazione per altri appassionati? Mostrateci pure le vostre creazioni a tema! Nel frattempo, i Saiyan di Dragon Ball sono arrivati in Giappone. Con grande amarezza, salutiamo Enrico Bertorelli, doppiatore che ha prestato la proprio voce a Cell in Dragon Ball Z.