Un fan di Dragon Ball Z immagina la fusione Vegeth se fosse arrivata contro Freezer

La saga di Freezer di Dragon Ball Z è stata una delle più epiche della storia dei fumetti. Il protagonista Goku, dopo un intenso addestramento, si ritrovò ad affrontare l'antagonista più potente fino a quel momento. Dopo un intenso scontro in cui ci fu la prima fantastica trasformazione in Super Saiyan, Goku ebbe la meglio.

Goku contro Freezer fu uno scontro epocale, ma se fosse andato diversamente? Un fan immagina un What If, portando un cambiamento fondamentale. All'epoca, Goku non conosceva ancora né i Kaioshin né i potara, e non si poteva di certo dire che il suo rapporto con Vegeta fosse idilliaco e incline alla rivalità come nell'arco di Majin Bu.

Tuttavia, il fan Jacobzachary ha pubblicato su Deviantart un'immagine che ha fatto il giro del web e che potete vedere in calce. L'illustrazione in questione ritrae la potentissima fusione Vegeth, apparsa per la prima volta durante la saga di Majin Bu di Dragon Ball Z e che richiede l'unione con i potara tra Goku e Vegeta. La differenza rispetto al Vegeth conosciuto sta innanzitutto nei vestiti: all'epoca Vegeta indossava abitualmente l'armatura saiyan e pertanto il risultato obbliga l'unione tra i vestiti arancioni di Goku e quest'armatura.

Va anche notato che Jacobzachary ha dato uno stile all'ipotetica versione di Vegeth che si avvicina molto al tratto utilizzato da Toriyama nei suoi personaggi nelle fasi centrali del manga. Cosa pensate di questa illustrazione dedicata a Dragon Ball Z?