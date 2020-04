Un fan di Dragon Ball Z è diventato virale dopo aver aggiustato l'auto con Yamcha

Quando fu mandata in onda per la prima volta, sia in Italia e in Giappone che nel resto del mondo, nessuno guardava in modo ironico la morte di Yamcha contro i Saibaimen. L'eroe di Dragon Ball Z fu sconfitto con un'autodistruzione a sorpresa causando una morte evitabile ma sicuramente dal sapore amaro.

Negli anni successivi quella scena è stata raffigurata in più modi diventando a metà tra l'iconico e il ridicolo, facendo scaturire anche diversi meme. Il povero Yamcha morto di Dragon Ball Z è diventato quindi un prodotto da merchandising, e uno dei fan dell'anime l'ha utilizzato diventando virale.

L'utente Reddit YouYongku ha trovato un metodo per coprire l'ammaccatura di un'auto. Prendendo un modellino di Yamcha nella posizione da morto dopo lo scontro nella saga dei Saiyan, l'ha posizionato al centro dell'ammaccatura come potete vedere nella foto in calce. L'immagine è stata postata e poi condivisa in tanti subReddit, arrivando a un numero altissimo di upvote.

La posa dell'eroe ah fatto il giro del mondo, arrivando anche in versione statua gigante a Shanghai. Tuttavia negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, Yamcha è tornato sotto i riflettori per la gioia di chi voleva rivedere il guerriero terrestre in azione e stavolta con un destino non così tragico.