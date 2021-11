I fan festeggiano ONE PIECE: arrivano cosplay di Nami, Ulti, Robin, Ace e altri

1000 episodi non si fanno di certo tutti i giorni, per questo Toei Animation ha iniziato importanti festeggiamenti per la sua opera di punta. ONE PIECE episodio 1000 si è aperto con We Are, la storica sigla che, in versione riaggiornata, ha fatto capire tutto il tempo passato per i protagonisti, evidenziando tutte le mutazioni degli ultimi decenni.

Toei Animation ha incentivato inoltre i fan a festeggiare, spargendo per tutto il globo premi ed eventi, anche in Italia. Tuttavia, ha anche chiesto al fandom di ONE PIECE di darsi da fare omaggiando la serie a proprio modo su Twitter e sugli altri social con frasi, citazioni, immagini tratte dall'anime, fan art, ma nell'elenco non mancano di certo i cosplay.

Ormai diventati virali, i cosplay di ONE PIECE sono ovunque, ma il numero si è intensificato negli ultimi giorni, con in tanti che hanno deciso di omaggiare l'opera di Eiichiro Oda e il suo millesimo episodio. Ecco quindi una raccolta di cosplay di Nami, Nico Robin, Ace, Rufy e Zoro e anche altri cosplay di gruppo con i personaggi dell'anime in primo piano. L'elenco è lungo, come si può vedere in basso, e spazia sia dai Mugiwara protagonisti che ad alcuni degli ultimi personaggi inseriti nell'anime a Wano.