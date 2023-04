I fan in Giappone vogliono un remake di Yu Yu Hakusho?

Yu Yu Hakusho è uno dei gioielli immaginati dalla mente di Yoshihro Togashi, lo stesso creatore di Hunter x Hunter, che ha contribuito alla popolarità del maestro all'interno dell'industria manga. Da tempo, inoltre, i fan reclamano a gran voce un remake della storica serie animata.

Se la serie storica di Yu Yu Hakusho continua ancora oggi ad essere una perla, dall'altra l'adattamento animato in questione è solo uno di quei anime considerati 'leggendari' per il popolo nipponico che meriterebbe un remake. Tra le pagine di Ranking.goo, nelle scorse ore è emerso il risultato di un sondaggio nel Sol Levante per stilare una 'classifica delle 10 opere leggendarie in attesa di un remake'.

Yu Yu Hakusho, a tal proposito, figura tra queste soltanto nella sesta posizione. La top 10 in questione, in ordine, qui segue:

Candy Candy dirty Pair Maison Ikkoku Detective Holmes Magical Angel Creamy Mami Yu Yu Hakusho Touch Tokimeki Tonight Galaxy Express 999 Katekyo Hitman REBORN!

Molte di queste sono serie iconiche soprattutto in Giappone dove riscuotono di una grande notorietà nei confronti di una certa fetta di pubblico, tuttavia è interessante notare la presenza del gioiellino di Togashi sensei all'interno di questa classifica. E voi, invece, quale di questi remake vi piacerebbe vedere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.