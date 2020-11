I fan giapponesi hanno decretato i dieci anime più emozionanti del decennio

Giudicati come opere dedicate ai più piccoli o per un pubblico immaturo, in realtà gli anime sono in grado di regalare forti emozioni. Ma quali sono i più intensi del decennio? Dopo una lunga indagine tra i fan giapponesi, il sito nipponico ha stilato un elenco che comprende i dieci anime più emozionanti degli ultimi anni.

L'industria animata giapponese sta vivendo il suo periodo di maggior successo; basti pensare ai risultati ottenuti da Demon Slayer: Infinity Train, entrato nella top tre dei film più visti in Giappone. A conferma di ciò, in terra nipponica è nato il primo corso universitario a tema anime e manga. Gli anime sono in grado di donare uno spaccato di vita reale, di farci vivere sogni e di regalarci intense emozioni. Scopriamo le dieci opere più emozionanti del decennio.

Specializzato in sondaggi, il sito giapponese Rankingoo ha chiesto a più di diecimila persone di età compresa tra i sessant'anni e quella adolescienziale quale sia il film animato più intenso dal 2010 a oggi. Nella top ten non potevano certamente mancare i lungometraggi di Makoto Shinkai e Mamoru Hosoda, ma a grande sorpresa non c'è alcuna pellicola di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli.

Con oltre 500 voti, Weathering with You si posiziona fuori dal podio. Sul gradino più basso troviamo invece Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo. In seconda posizione si è classificato In questo angolo di mondo, mentre l'anime più emozionante del decennio è Your Name. Fateci sapere secondo voi qual è l'anime più emozionante di questi ultimi anni. Ammiriamo il primo trailer di Yuri on Ice: Ice Adolescence.