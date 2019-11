Tra i fan del gioco di carte di Yu-Gi-Oh troviamo anche... dei corvi

Mentre una gioielleria creava il puzzle del millennio di Yu-Gi-Oh, tutti i fan giapponesi della celebre opera di Kazuki Takahashi sono impazziti di fronte a questa foto che ritrae due corvi impegnati a scartare alcune delle carte del famoso gioco presente nell'anime.

Nonostante l'estrema originalità dello show, andato in onda dal 2000 al 2004 e composto da oltre 200 puntate, pensiamo che difficilmente avremmo potuto assistere ad una partita di carte tra due pennuti, ma a volte, grazie ad internet, si scoprono eventi molto particolari. Come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia infatti, l'utente @beat_fliying è riuscito a scattare l'immagine con protagonisti due corvi, circondati da carte da gioco, o impegnati a raccoglierle con il becco, nella città di Nagoya.

La foto ha fatto subito il giro del web, ricevendo oltre 100 mila "Mi Piace" e oltre 30.000 commenti, numeri impressionanti, considerando il soggetto dell'immagine. Ora non resta che attendere le inevitabili parodie e meme sull'evento, se ne trovate qualcuna postatela tra i commenti alla notizia.

Se siete fan dell'opera del mangaka giapponese sarete sicuramente entusiasti di sapere che negli scorsi mesi è stato annunciato un nuovo manga di Yu-Gi-Oh dal titolo Yu-Gi-Oh! OCG Structures, scritto da Masahi Sato e con un protagonista inedito di nome Shouma.