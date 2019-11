Per i fan di Haikyu!! la serie è perfetta per tutti gli appassionati della pallavolo

Il grande successo della serie ideata da Haruichi Furudate è evidente, in particolare dopo che Haikyu!! è diventato partner della nazionale di pallavolo giapponese. Ecco quali sono secondo i fan i motivi di questa fortuna di cui gode l'anime.

I fumetti a tema sportivo sono sempre stati apprezzati in Giappone, e non solo. Dopo colossi quali "Holly e Benji" e "Slam Dunk", adesso tocca all'opera che racconta le prodezze della squadra di pallavolo della scuola Karasuno conquistare la prima posizione come manga spokon.

Tra i motivi, secondo i fan, troviamo sicuramente la grande attenzione posta nei confronti del gioco di squadra, in cui ogni singolo membro della Karasuno High School ha una sua caratteristica peculiare e un suo obiettivo. Anche la rivalità tra gli atleti è un elemento sempre presente in questo genere di opere, ma stavolta i due maggiori antagonisti, Shoyo Hinata e Tobio Kageyama, si ritrovano a competere all'interno dello stesso team, aggiungendo un pizzico di originalità a questa formula.

Anche la trasposizione animata, curata da Production I.G. è riuscita a cogliere nel segno, come potete leggere nella nostra recensione della seconda stagione di Haikyu!!, in cui vi diamo il nostro parere sui 25 episodi disponibili nel catalogo di Netflix.

Adesso non resta che aspettare la data di inizio della prossima stagione, indicata per adesso con un generico gennaio 2020.