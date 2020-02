Per i fan di Hunter X Hunter un bellissimo artwork di Hisoka al femminile

Tra le persone più pazienti del mondo, nei primi posti troviamo sicuramente i fan di Hunter X Hunter che stanno aspettando nuovi capitoli del loro manga preferito. Consoliamoci con quest'artwork del mago Hisoka, uno dei personaggi più controversi del mondo dei manga.

L'utente di Reddit matsudatoutaa ha realizzato queste versione al femminile di Hisoka che potete vedere in calce alla notizia. Hisoka è uno dei personaggi più controversi della serie creata da Yoshihiro Togashi. Un personaggio che agisce seguendo i propri impulsi e che ama combattere più di ogni cosa, come sottolineato in questo cosplay sanguinolento a tema Hunter X Hunter che vi abbiamo proposto qualche tempo fa. Nell'ultimo arco narrativo, Hisoka dovrebbe trovarsi sulla nave diretta al Continente Oscuro che ospita i principi del Kakin, dediti a darsi battaglia per la successione al trono, e molti altri coraggiosi avventurieri che vogliono esplorare il misterioso continente.

Ma quando vedremo le nuove avventure di Hisoka e gli altri personaggi? Questa è la classica domanda da un milione di euro, perchè ad oggi non abbiamo nessun tipo di notizia che possa darci indicazioni precise sulla ripresa della serie. Giorni fa vi abbiamo dato una teoria che spiegherebbe i ritardi di Togashi che potrebbe essere verosimile. Nonostante le continue pause, però, Hunter x Hunter vende benone segno che c'è affetto e voglia da parte dei fan di una continuazione. E voi che ne pensate? Riusciremo entro l'anno a leggere nuovi capitoli del manga? Fatecelo sapere nei commenti.