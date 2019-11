Un fan di Hunter x Hunter riesce a copiare in un cosplay bizzarro i capelli di Gon adulto

Anche se procede a passo molto lento, Yoshihiro Togashi ha creato una fanbase fedelissima intorno al suo lavoro, Hunter x Hunter. Il manga pubblica un volume l'anno in media, mentre l'anime è ormai fermo da più di un lustro dopo la sua reiterazione del 2011 in 148 episodi. Ciò però non ferma i fan dal dedicare cosplay di vario tipo ai personaggi.

In rete è emerso nelle scorse ore un cosplay di Gon adulto, apparso quando il protagonista di Hunter x Hunter rimosse il suo limitatore in seguito alla furia per la definitiva morte di Kite. Minaccioso, muscoloso e con una matassa di capelli lunghissimi che si protendevano verso l'alto, Gon era tutt'altro che simpatico e solare come nelle saghe precedenti.

Un fan ha provato a replicare questa forma come potete vedere in calce ma, mentre fisicamente e a livello di vestiario è riuscito a copiare abbastanza bene il personaggio, i capelli di Gon hanno generato di sicuro un problema che però ha trovato una risoluzione bizzarra. @yousannnn ha infatti usato un gonfiabile per simulare i lunghissimi capelli di Gon che vanno verso l'alto. Con un po' di difficoltà, è riuscito a creare questa enorme colonna per poi mettersi nella famosa posa di profilo.

Cosa ne pensate di questo cosplay a metà tra il bizzarro e il fedele di Hunter x Hunter? E come finirebbe una potenziale sfida con il cosplay di Neferpitou? Anche se in pausa da tempo, il manga di Hunter x Hunter continua a vendere copie su copie.