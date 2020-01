Un fan immagina Caulifa con lo stile dell'anime di Dragon Ball Z

Il debutto di Dragon Ball Super, in quello che sembra essere un ormai lontano 2015, fu segnato da numerose perplessità in merito alla scelta di TOEI Animation di mutare drasticamente l'iconico stile dell'anime. Per questo motivo, di tanto in tanto, i fan provano a immaginare i nuovi personaggi con lo storico tratto.

Non c'è da stupirsi se lo stile di Dragon Ball Z sia un unicum del suo genere, una tecnica iconica di una produzione che ha radicalmente contribuito ha influenzare l'infanzia di più generazioni. Gli appassionati più legati allo storico prequel, dunque, hanno più volte hanno concesso diverse illustrazioni ai personaggi della nuova serie, proprio come dimostra questa rappresentazione grafica di Goku Ultra Istinto.



Oggetto dell'ultimo disegno, tuttavia, è la giovane Caulifla, uno dei guerrieri più promettenti del sesto universo nonché un saiyan dall'indiscutibile talento. Renan Alves, l'artista in questione, ha provato a immaginarla senza censure, con lacrime di sangue e ferite derivanti da una feroce battaglia. Ad ogni modo, l'illustrazione favorisce un interessante spunto di riflessione in merito a come sarebbe potuto essere Dragon Ball Super qualora TOEI Animation avesse preferito mantenere un tratto meno moderno.



A tal proposito, vi ricordiamo che lo studio è attualmente in lavorazione su un nuovo film di DB Super, e non è da escludersi un nuovo character design per l'occasione con Shintani alle prese con il tanto famigerato sequel. E voi, invece, cosa ne pensate del disegno? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.