Un fan immagina Caulifla in versione Xeno in quest'artwork!

Dragon Ball Super ha introdotto nuovi guerrieri nella mitologia dell'opera creata da Akira Toriyama. Alcuni di essi sono subito entrati nei cuori dei fan, come è successo con la Sayan del Sesto Universo, Caulifla. Un fan la immagina in versione Xeno in un artwork.

L'utente di Twitter CELLMANart ha condiviso sul suo profilo social l'artwork che potete trovare in calce alla notizia. Nell'artwork Caulifla appare con delle forme decisamente più generose e con il look da Pattuglia Temporale. Introdotta nei videogame della serie "Dragon Ball Xenoverse" e nei suoi seguiti, questo gruppo di eroi ha il compito di preservare il continuum temporale e di difenderlo da eventuali nemici. Nella serie di Super Dragon Ball Heroes non è ancora apparsa Caulifla, chissà che non possa succedere presto e magari avere il look immaginato da questo fan.

Non è la prima volta che un fan immagina elementi che vorrebbe vedere introdotti in una serie con un artwork. Un altro fan, ad esempio, ha immaginato un possibile Gogeta Ultra Istinto in Dragon Ball Super, la tecnica che consente a chi se ne serve di agire basandosi solo sull'istinto e non sulla ragione, risultando difficili da colpire e capaci di sferrare colpi imprevedbili. Ma quando potremo di nuovo vedere Goku all'opera nella serie animata? Purtroppo sembra che Dragon Ball Super non ci sarà quest'anno a meno di clamorose sorprese. Nel caso, vi terremo informati con le nostre news.