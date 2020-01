Un fan immagina Gohan dal futuro con uno stile diverso dal solito

Una delle saghe più affascinanti dal punto di vista narrativo di Dragon Ball Z è sicuramente quella di Trunks dal Futuro. Proveniente infatti da una linea temporale differente, dove Goku è morto, e gli androidi hanno praticamente ucciso tutti i Guerrieri Z, il giovane Trunks decide di usare la macchina del tempo per cambiare gli eventi.

Nello speciale "La Storia di Trunks" dedicato a questa importante parentesi, che ha posto le basi per uno degli archi narrativi visti tra le pagine di Dragon Ball Super, Trunks si lega profondamente all'ultimo Sayan sopravvissuto insieme a lui alla distruzione seminata dagli androidi del dottor Gelo, ovvero Gohan.

Gohan è stato rappresentato in modo più cupo, serio, con la classica tuta arancione da allenamento. I due stringeranno una profonda amicizia, specialmente dopo che Trunks chiederà al figlio di Goku di insegnarli a combattere e a diventare un Super Sayan. Nonostante i suoi sforzi, Trunks riuscirà a scatenare la sua vera potenza solo dopo aver visto morire il suo maestro.

In questa linea temporale, senza alcuna apparente speranza, un fan ha voluto immaginare Gohan in un luogo estremamente lontano dalla Terra e con un look diverso. Nell'immagine che potete trovare in calce infatti si può vedere il Sayan indossare l'Armatura da Battaglia, indossata solitamente da Vegeta, con in mano una delle Sfere del Drago del pianeta Namek, in grado, una volta unita alle sue 6 gemelle, di evocare il drago Polunga. Insomma, un what if interessante che potrebbe alimentare ulteriori sviluppi da parte dei fan.