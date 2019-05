Un fan immagina John Wick nello stile de Le Bizzarre Avventure di Jojo?

Nelle scorse settimane John Wick è tornato alla ribalta tra gli appassionati. Il 16 maggio è difatti uscito nelle sale il terzo capitolo della saga action. Sulla scia del recente film, un appassionato ha realizzato una peculiare versione del personaggio interpretato da Keanu Reeves, raffigurato secondo lo stile de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

L'llustrazione, pubblicata dall'utente TedStiffcock_PHD su Reddit, è stata accolta con accesi toni celebrativi da parte dei fan di entrambe serie, come dimostrano i quasi "4000" mi piace raccolti in meno di un giorno. Per chi non lo sapesse, il fandom di Jojo ha "adottato" John in seguito all'uscita di una parodia all'interno della quale veniva svelato di come l'assassino fosse in realtà un Joestar.

Analizzando l'artwork, certamente di ottima fattura, non possiamo far altro che constatare l'estrema eleganza che emana questa versione di John Wick. Lo stesso artista Araki Hirohiko potrebbe approvare il suo aspetto tremendamente alla moda, oltre al suo freddo sguardo. D'altro canto, il personaggio in questione sarebbe capace di intimidire chiunque con queste sembianze.

Nel mentre, ricordiamo a tutti i lettori dell'uscita della nostra recensione di John Wick 3 - Parabellum, curata da Luca Ceccotti. Ma le novità per il franchise non terminano certo qui, dato il recente annuncio della data d'uscita del quarto capitolo della saga.



E voi, cosa ne pensate della seguente illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!