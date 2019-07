Un fan immagina la opening di Dragon Ball Super nello stile di L'attacco dei Giganti

Tutti i fan sono in attesa della nuova serie di Dragon Ball Super, che narrerà gli eventi successivi all'incontro con Broly avvenuto in Dragon Ball Super: Broly. I protagonisti dovranno ancora una volta combattere per la pace nell'universo e per migliorarsi, ma c'è già qualcuno che pensa a una possibile sigla d'apertura della nuova serie.

I Linked Horizon sono indubbiamente uno dei gruppi musicali giapponesi che ha acquistato più notorietà nel corso degli scorsi anni, grazie all'esplosiva Guren no Yumiya, prima sigla di L'attacco dei Giganti del 2013. Il gruppo ha poi replicato nella seconda parte della stagione 3 di L'attacco dei Giganti con "Shoukei to Shikabane no Michi", e proprio questa sigla è stata usata da un fan per ipotizzare come sarebbe una sigla di Dragon Ball Super con il famoso gruppo ad occuparsene.

Come potete vedere in alto alla notizia, ロゼキンRe: ha creato un video sovrapponendo l'opening dei Linked Horizon con alcune scene provenienti dall'arco del Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Con quasi un minuto e mezzo di video, la canzone aiuta sicuramente a dare un tocco più dirompente e grave agli avvenimenti con Goku protagonista. E voi che pensate, una canzone del genere sarebbe associabile a Dragon Ball Super 2?