Un fan immagina il ritorno di Vegeta dal pianeta Yardrat con una bella illustrazione

Mentre la serie anime di Dragon Ball Super ha visto la conclusione della sua prima stagione, e i fan sono ansiosi di scoprire quando riprenderanno le avventure dei Guerrieri Z, il manga è entrato in un nuovo arco narrativo che vede un duro allenamento per Goku e Vegeta.

Abbiamo infatti fatto la conoscenza del nuovo villain principale: il potente stregone Moro, in grado di assorbire l’energia dei pianeti e dei loro abitanti. Dopo una devastante sconfitta subita dal principe dei Sayan, quest’ultimo e il suo amico/rivale Kakaroth hanno deciso di intraprendere degli allenamenti per superare i loro, rispettivi, limiti.

Mentre Goku si trova in una stanza dello Spirito e del Tempo con Merus per padroneggiare l’Ultra Istinto, Vegeta si è recato sul pianeta Yardrat, conosciuto per la tecnica del teletrasporto usata dal padre di Gohan. Un fan ha di recente immaginato il ritorno in grande stile di Vegeta.

L’utente @Toriman28 ha condiviso sul suo profilo Instagram una sua illustrazione, presente in calce alla notizia, che ritrae Vegeta mentre utilizza la tecnica del teletrasporto del pianeta Yardrat dopo aver imparato l’arte del Controllo dello Spirito. Mentre sulla Terra Piccolo, Gohan e gli altri sono occupati a respingere la comparsa degli scagnozzi di Moro, tra cui il soldato OG73-I, ai due Sayan resta davvero poco tempo per diventare più forti, ce la faranno?