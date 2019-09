Un fan immagina la serie televisiva con i colori di Dragon Ball Super: Broly

Le polemiche che colpirono il debutto di Dragon Ball Super nel 2015 non si sono ancora esaurite del tutto. Quel comparto artistico troppo diverso dall'originale degli anni '90, infatti, ha suscitato non poche perplessità sull'apparato tecnico dell'opera. Ma cosa succede se utilizziamo i colori di Dragon Ball Super: Broly nella serie animata?

Quando si parla di stili, il franchise di Dragon Ball gioca le sue carte migliori, grazie a una storia di animatori che si sono susseguiti l'uno dietro l'altro con le proprie rispettive visioni dell'immaginario di Akira Toriyama. "Modernizzarsi" non è un processo semplice e repentino, ma uno studio curato e attento ai gusti della community. Quest'analisi, tuttavia, non tenne conto della suscettibilità dei fan quando si parla di Dragon Ball, soprattutto nel momento in cui Super presentò ai fan il nuovo stile dell'anime.

Ancora oggi, si crede che il misterioso sequel di DB Super prenda i caratteri stilistici del film dedicato al personaggio di Broly, nella speranza che la componente tecnica possa far fronte a un apparato visivo più gradevole e pulito. Un fan, per questo motivo, ha inserito in una scena della serie televisiva i colori dell'ultimo lungometraggio del franchise, pur non alterando i disegni stessi dell'anime. Il risultato in questione, che potete ammirare nella comparazione in calce alla notizia, cambia quasi totalmente il prodotto finale, in quella che sembra essere una serie a cavallo tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare accostamento tramite l'utilizzo dei colori? Nel frattempo, inoltre, vi invitiamo a dare un'occhiata a questo video speciale su Dragon Ball Super che riassume in 3 minuti l'intero anime.