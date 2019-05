Un fan immagina Sonic nell'universo di One-Punch Man

Il film di Sonic the Hedgehog - The Movie è stato ultimamente sotto i riflettori a causa delle tante critiche al character design del riccio blu. La crisi creata su internet ha costretto lo staff del film ad effettuare alcune modifiche, ma sembra che i fan non si siano ancora divertiti abbastanza, lanciandolo nell'universo di One-Punch Man.

Ricordate la famosa versione di Lord Boros, apparsa per la prima volta durante un'invasione spaziale poi fermata dal protagonista di One-Punch Man? Quella forma estremamente potente fu scelta da un fan per un cosplay, ma ora è stata riutilizzata in un altro modo.



Sembra che un fan abbia preso ispirazione da quella forma per modificare l'aspetto del nuovo Sonic, attaccando una parte del volto del riccio, composto da occhi e naso, sulle vecchie foto del cosplay. La modifica è stata poi portata avanti modificando anche il colore, facendolo passare da viola a blu. In calce potete osservare la forma presentata su Reddit da GreatHero777, in un post che mostra sia il lato frontale che posteriore del riccio blu.



Boros fu il protagonista degli ultimi tre episodi della prima stagione di One-Punch Man, dove affrontò nello spazio Saitama. La sua potenza non gli bastò per reggere ai colpi del pelato, che ha sventato poi facilmente la minaccia di un'invasione aliena.