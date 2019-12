Un fan immagina Superman e Batman con lo stile di Dragon Ball Z

Con un annuncio legato a Dragon Ball Super praticamente imminente, la community legata ad Akira Toriyama è tornata a farsi più attiva che mai. Dopo aver ammirato una stupenda interpretazione di Goku SSJ da parte dell'artista Dike Ruan, una nuova illustrazione sfodera un interessante spunto di riflessione.

Tutte le antenne degli appassionati di Dragon Ball sono dirette al 21 e al 22 dicembre, quando al Jump Festa 2020 presiederà l'evento speciale dedicato ai prossimi progetti legati al franchise. Infatti, è strettamente probabile che un nuovo progetto della saga, che sia il sequel della serie televisiva o il nuovo lungometraggio, venga annunciato in pompa magna, magari con un teaser esclusivo.

Nel mentre, in rete, i fan hanno iniziato a manifestare con ancora più frequenza ondate di creatività, espresse tramite geniali illustrazioni e simpatiche rappresentazioni grafiche. Una di queste, la stesse che potete ammirare in calce alla notizia, è curata da un certo RedditLies2401, che ha immaginato gli iconici eroi della DC Comics, Batman e Superman, con lo stile di Akira Toriyama. Sia nella muscolatura che nelle fattezze tipiche del volto è evidente il tratto del papà di Dragon Ball, che favorisce un'interessante riflessione in merito a un possibile fumetto statunitense disegnato dal sensei in persona.

Secondo voi, invece, come apparirebbe un fumetto illustrato da Toriyama in persona, vi piacerebbe? Diteci la vostra opinione nello spazio dedicato ai commenti.