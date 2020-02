Un fan immagina Tokyami di My Hero Academia come un personaggio di Jojo

Tra i molti personaggi presentati da Kohei Horikoshi nella sua opera My Hero Academia naturalmente spiccano molti degli studenti del liceo Yuei, promettenti e futuri Heroes caratterizzati da una quantità impressionante di poteri differenti. Uno dei ragazzi più misteriosi, e che tende a voler stare da solo, è il taciturno Tokyami.

Fumikage Tokoyami, infatti si è spesso dimostrato un ragazzo solitario, che ha difficoltà ad aprirsi con gli altri, sia quando si tratta dei propri interessi sia quando deve partecipare a determinate attività indette dall'accademia. Tuttavia il suo Quirk è estremamente interessante, ed è spesso protagonista dei cosplay dedicati a Tokoyami.

Dark Shadow infatti non è un semplice potere che si attiva, o viene scatenato durante i combattimenti, è invece una creatura che si materializza, seguendo la volontà del possessore, il quale però può anche perderne il controllo in base al suo stato d'animo. Questa manifestazione esterna del Quirk potrebbe aver ispirato un fan, che ha voluto riprodurre il personaggio di Tokoyami come se fosse uno dei protagonisti di Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Nel post che potete trovare in calce alla notizia, l'utente @Artofizanagi ha condiviso su Reddit una sua illustrazione del giovane Tokoyami che riprende in parte i tratti che caratterizzano lo stile di Araki, con una posa provocatoria e decisa, e presentando Dark Shadow come uno Stand, potere centrale nelle avventure della famiglia Joestar.