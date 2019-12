I fan di ONE PIECE impazziscono per l'ultimo cosplay di Nico Robin

La mitologia di ONE PIECE ha generato, nel corso della sua lunga serializzazione, un immaginario collettivo estremamente importante nell'industria. La fama riscossa dal capolavoro di Eiichiro Oda ha permesso al franchise di arricchirsi di numerosi spin-off di successo, come ambisce a a diventare la nuova light novel dedicata a Nami.

I personaggi femminili della saga sono molto amati tra gli appassionati, proprio come dimostra questo cosplay di Vinsmoke Reiju. Nonostante le difficoltà del sensei nel disegnare il genere femminile, è invero impossibile non ammettere che Oda è riuscito comunque a immaginare personalità carismatiche ed estremamente affascinanti.

A riprova della buona riuscita dei suoi sforzi, sicuramente non possiamo non tenere in considerazione le decine di rappresentazioni che, quotidianamente, riempiono le community con immagini a tema. L'ultimo cosplay di un fan, infatti, realizzato da una certa natsumi_cosplay, trasla nella realtà il personaggio di Nico Robin. La geniale interpretazione personale ha trovato un riscontro a dir poco immenso tra gli appassionati dell'opera, stupiti dalla fedeltà e da una plasticità incredibile, a tratti simile alle fattezze ottenibili tramite la computer grafica.

Il cosplay in questione, ad ogni modo, potete ammirarlo tra gli allegati in fondo alla pagina. E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria interpretazione di natsumi? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio qua sotto.