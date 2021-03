I fan di Jujutsu Kaisen impazziscono per Nobara Kugisaki dopo l'ultimo episodio dell'anime

I protagonisti di Jujutsu Kaisen hanno portato a termine la loro prima storia. Su Crunchyroll è terminata da poche ore la prima stagione dell'anime, con un episodio che ha fatto saltare tanti fan dalla sedia per tanti motivi. Lo scontro ha portato a termine la saga dei Cursed Wombs, con i fratelli bizzarri conosciuti negli scorsi episodi.

Ma la parte centrale dell'episodio 24 di Jujutsu Kaisen ha permesso, ancora una volta, ai protagonisti Yuji Itadori e Nobara Kugisaki di brillare. Il loro lampo nero ha messo a dura prova i fratelli metà spiriti maledetti metà umani, ma è in particolare la ragazza del gruppo che si è messa in mostra. Nobara si è dimostrata una ragazza capace come poche e che tiene sia alla sua bellezza che alla sua forza. Ed entrambe le caratteristiche sono state messe in luce dalle sue abilità, in particolare la nuova Fermacapelli, che Studio MAPPA ha pensato bene di far risaltare con animazioni da urlo.

Le scene dell'attacco di Nobara, con tanto di sorriso folle e freddo, sono rimbalzate in rete sui vari social, in particolare su Reddit e Twitter. Proprio sul social cinguettante sono arrivate tantissime reazioni che hanno fatto arrivare il nome di Nobara nei trend. I fan di Jujutsu Kaisen hanno apprezzato molto le scelte effettuate dallo studio per l'animazione e soprattutto hanno adorato il modo in cui ha reagito Nobara alle situazioni recentemente raccontate nell'anime tratto dal manga di Gege Akutami.

L'episodio ha chiuso l'ultima missione dei protagonisti di Jujutsu Kaisen, in attesa dell'annuncio di una seconda stagione.