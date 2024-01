I fan di Jujutsu Kaisen invadono i social della NASA: che succede?

Dopo averci fatto compagnia stupendoci per alcuni mesi di fila, la trasmissione di Jujutsu Kaisen 2 è giunta al termine. In attesa che l'adattamento continui, però, la serie di Gege Akutami sta facendo parlare di sé sui social. Sotto uno dei post più recenti della NASA il commento più gettonato è "You are my special", ma perché?

La terza stagione di Jujutsu Kaisen è già stata annunciata. La storia riprenderà dal finale dell'Incidente di Shibuya, ma il mondo della Stregoneria sarà ben diverso dopo gli eventi dell'arco appena concluso. Jujutsu Kaisen 3 adatterà il Culling Game, una delle saghe più apprezzate del manga, ma è ancora presto per pensarci. Piuttosto, i fan di Jujutsu Kaisen hanno invaso i social della NASA.

Il profilo Facebook NASA Johnson Space Center, l'installazione NASA sede del centro di controllo missione per tutti i voli spaziali con equipaggio umano, ha condiviso alcuni, meravigliosi scatti della Terra vista dall'alto per gli auguri dell'anno nuovo. Una delle fotografie, quella che ritrae una Tokyo notturna illuminata dalle luci della città, sembra ricalcare uno dei frame visti in Jujutsu Kaisen 2x23, quando 'Geto' rilascia oltre dieci milioni di Spiriti Maledetti sulla capitale giapponese. Nell'anime questa scena porta il Sol Levante verso una crisi senza precedenti e i fan di Jujutsu Kaisen hanno pensato bene di far diventare il post di auguri un meme. Sotto al post ci sono decine di commenti "You are my special", l'opening dell'Incidente di Shibuya che ha accompagnato alcuni dei momenti più bui di questa seconda stagione. Anche nella realtà il Giappone sta per soccombere agli Spiriti Maledetti di 'Geto', oppure Itadori e gli altri Stregoni riusciranno a proteggerci?