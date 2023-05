I fan contro K-Manga: critiche feroci alla nuova app per leggere manga di Kodansha

La lettura di manga in simulpub è stata una richiesta effettuata da gran parte dei lettori negli ultimi anni. Alcune aziende hanno risposto subito: Crunchyroll e Comixology da anni propongono questo tipo di letture, con tanti manga della scuderia Kodansha. Poi sono arrivati Azuki e Manga Plus, mentre oggi è il giorno del debutto di K-Manga.

La casa editrice Kodansha aveva ritirato molti manga dai servizi di simulpub online che permettevano la lettura in inglese in contemporanea col Giappone di tantissimi titoli della sua scuderia. La nascita di K-Manga era stata annunciata a marzo, per ora soltanto per il mercato statunitense. Il 10 maggio 2023 è arrivato, ma com'è stato l'inizio di quest'app? Di certo non felice.

Così come fatto con l'app di Square Enix, i fan si sono lamentati di K-Manga fin dalle prime ore. Innanzitutto, è stato criticato il sistema di monetizzazione ritenuto eccessivo: i capitoli possono essere acquistati tramite monete, che vanno acquistate con pacchetti a parte. Ogni capitolo quindi può costare circa 1€ o poco più, a seconda del numero di monete richieste dalla casa editrice. C'è anche un modo per ottenere monete ma ciò richiede molto tempo e la necessità di guardare delle pubblicità, tuttavia limitate per numero. Ciò vuol dire che leggere su K-Manga è parecchio esoso. A questo si aggiunge un altro sistema, quello dei ticket, disponibili in numero limitatissimo e che consentono di leggere un capitolo gratuito ma soltanto di un elenco ridotto di opere.

Se l'approccio economico non è stato gestito al meglio, neanche quello contenutistico può dirsi davvero di spessore. Infatti, come si può vedere nel post in basso, diverse serie hanno subito una censura totale di alcune scene. Considerati i prezzi da pagare, molti utenti si sono ribellati per questa scelta che porta diverse serie a essere rovinate, con l'impossibilità di godersi l'esperienza originale.

Considerato che l'apertura di K-Manga ha portato alla chiusura di molti scan team, che si dicevano contenti per l'arrivo di questa piattaforma, la comunità di Reddit ha criticato molto K-Manga e ha chiesto a diversi team di tornare a operare per conto proprio, sia per il pubblico che non può accedere a quei contenuti per questione di geolocalizzazione che per chi vuole godersi i vari manga senza censure e con prezzi ritenuti da loro più onesti. Invece, il percorso della nuova app di VIZ Media è stato ben accolto.