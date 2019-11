Fan di Lil Nas X: 'Sembri un personaggio di Jojo!'. Ecco l'esilarante risposta del rapper

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è stato un successo, e fin qui niente di nuovo. La serie, già in crescita dopo l'ottimo Diamond is Unbreakable, ha subito un forte boost in popolarità diventando velocemente virale e venendo citata persino da artisti del calibro di Billie Eilish. Le sorprese però non sono finite qui.

Se siete fan del rap americano, o più generalmente se ascoltate musica, saprete sicuramente chi è Lil Nas X, il rapper statunitense classe '99 famoso per la sua hit estiva Old Town Road. Qualche mese fa citammo persino il ventunenne nelle nostre pagine, per via dell'esilarante citazione alla Naruto Run presente in uno dei suoi videoclip musicali.

L'artista comunque è tornato protagonista dopo un bellissimo siparietto con i suoi fan. Variety infatti, lo storico settimanale d'intrattenimento americano, ha condiviso nella giornata di ieri le foto dei migliori outfit sfoggiati agli American Music Awards 2019, tra cui figura anche quello Lil Nas X visibile in calce. L'originale completo verde del rapper e una posa molto simile a quella dei personaggi di Hirohiko Araki però, hanno spinto i fan a riempire il profilo dell'artista con citazioni a Jojo.

Come potete vedere in calce, il rapper ha prima scritto: "Per favore smettete di dire che sembro un personaggio di Jojo", e poi, divertito, ha condiviso la fan art di un utente commentando "Wow ragazzi, siete davvero troppo veloci e talentuosi!".

E voi cosa ne pensate? Siete felici del successo dell'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!