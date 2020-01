Fan di All Might? Ora potete acquistare tutte le action figure presenti in camera di Deku

Siete anche voi fan dell'ex eroe numero uno di My Hero Academia? Nel caso in cui la risposta fosse si allora abbiamo delle buone notizie per voi, visto che è stato da poco confermato che potete costruire una collezione in grado di rivaleggiare con quella del protagonista Izuku Midoriya.

Come potete vedere in calce infatti, ognuno dei cinque pupazzetti esposti da Deku nella sua stanza è stato realmente creato e messo in vendita grazie alla partnership tra Shueisha e le compagnie produttrici di giocattoli.

Da sinistra verso destra abbiamo il Nendoroid di All Might (45 euro), la statuetta multicolore Grandista (45 euro), l'action figure Hobby Max di 22 centimetri (100 euro), l'action figure "The Amazing Heroes Vol. 5" (30 euro) e il classico Funko Pop Vinyl dell'eroe (12 euro). Per un totale di circa 230 quindi, potrete avere anche voi una collezione da vero fan numero uno.

I prodotti di My Hero Academia sono tra i più venduti nel settore dell'intrattenimento a tema anime, sebbene non siano mai riusciti a raggiungere le vette toccate dal colosso Dragon Ball. Nonostante tutto però, Shueisha e Kohei Horikoshi hanno dimostrato più volte di saperci fare con il merchandising, e questo piccolo colpo di genio ne è l'ennesima dimostrazione.

E voi cosa ne pensate? Possedete già qualcuno di questi prodotti? Fatecelo sapere nei commenti.