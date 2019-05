Un fan mostra la sua bellissima fan animation di Saitama contro Goku di Dragon Ball Super

Nonostante le conferme sul ritorno dell'anime con Dragon Ball Super 2 stiano arrivando da tutte le parti, l'annuncio ufficiale tarda ancora a sancire un punto definitivo a questa telenovela. Per ingannare l'attesa, allora, un fan ha deciso di unire l'opera con crossover insieme a un titolo attualmente in corso, ovvero One Punch Man 2.

Più di una volta, sicuramente, avrete letto girovagando sui social la grande mole di domande sul franchise, in particolare l'assurdo quesito su chi sia realmente più forte tra Goku e Saitama. I due eroi, presenti in contesti e situazioni altrettanto diverse, sono personaggi considerati dai fan come veri e propri salvatori, visti come i più forti e colonne portanti della speranza contro qualsiasi minaccia. Così, per rispondere a quel dubbio su cui siamo sicuri potreste farne anche a meno, ci pensa l'animatore Jhonatan Batista, che posta su Twitter una clip in cui mostra la sua interpretazione della portata di un combattimento simile tra due personaggi di quel livello.

Ovviamente, essendo un lavoro fatto in singolo, il risultato al momento è in tradotto in una quindicina di secondi, giusto il tempo per mostrare al pubblico la sua capacità tecnica, chiamando a sé un grande numero di appassionati, così come dimostrano le interazioni al video. L'animatore, inoltre, ha già avvisato del suo desiderio di continuare al progetto, aspettiamoci quindi di pazientare ancora un pochino per scoprire come finirà lo scontro tra questi due mostri.

Vi ricordiamo, infine, che recentemente la Mediaset ha interrotto gli episodi di Dragon Ball Super, vediamo quindi cosa significa questo passaggio dell'anime sul nostro Paese. E a voi, invece, cosa ve ne pare dell'epica fan animation che potete ammirare in calce alla news? Fatecelo sapere nei commenti!