Un fan ci mostra come sarebbe Caulifla in Dragon Ball Z

L'universo narrativo di Dragon Ball si è espanso moltissimo grazie alla ormai mitica serie Dragon Ball Super, portando nuovi personaggi carismatici all'attenzione dei fan. Tra questi, uno dei più amati è la giovane Califlua.

Alla giovane guerriera Sayan del Sesto Universo sono infatti dedicate moltissime fan art da molti appassionati di Dragon Ball Super. Questa che vi proponiamo oggi immagina la ragazza con lo stile della serie di Dragon Ball Z, in versione Super Sayan 2. Già un altro fan aveva immaginato Caulifla con lo stile dell'anime di Dragon ball Z, ma in questa fan art di oggi, il personaggio sembra adattarsi benissimo allo stile della leggendaria serie di Dragon Ball Z, portandoci con nostalgia a quei tempi dove scoprivamo per la prima volta i Super Sayan ed altri elementi che hanno reso Dragon Ball un successo mondiale e che attrae ancora oggi moltissimi fan di tutte le età. Purtroppo, ad oggi, non ci sono ancora notizie certe sul seguito di Dragon Ball Super che stiamo aspettando con impazienza da tempo. Speriamo che nei prossimi mesi di potervi dare buone notizie in merito.

Per fortuna, invece, il manga di Dragon Ball Super continua spedito con Toyotaro che lavora alacremente alla serie e che ci fa gli auguri di un Buon 2020 con questo sketch del Dio della Distruzione dell'Universo 4.