Un fan movie di Dragon Ball Super mostra l'arrivo di Goku sul campo di battaglia

Se c'è un desiderio che accomuna tutti i fan di Dragon Ball Super in questo momento, è quello di poter avere tra le mani la seconda stagione della serie. Poter vedere la stupefacente saga di Moro, che così tanti appassionati ha stregato, sul piccolo schermo e soprattutto poter assaporare lo scontro finale che il manga si appresta a proporci.

Se stai seguendo il manga allora saprai che Goku è finalmente arrivato sulla terra e si trova, in questo momento, faccia a faccia contro Moro. Non solo, ha anche svelato di aver imparato a padroneggiare l'Ultra Istinto e sembrerebbe che, a giudicare dalla reazione, lo stregone conosca tale tecnica divina. Ma senza dire altro, vogliamo lasciarti assaporare l'arrivo del nostro eroe sul campo di battaglia, dopo mesi passati ad allenarsi con Merus, grazie a questo fan movie, se così si può chiamare, di un minuto e mezzo, che riprende proprio gli ultimi avvenimenti trattati nel manga.

Come puoi vedere dal video riportato in cima all'articolo, la scena si apre con il combattimento che Piccolo e Gohan intavolano contro gli scagnozzi di Moro, fin quando non si ritrovano in difficoltà. Ed è proprio nel momento in cui sono con le spalle al muro che Goku fa la sua comparsa mettendo fuori gioco e con estrema facilità l'avversario. Il video si chiude con il nostro eroe che si avventa contro Moro.

L'autore di questo lavoro è Edrees K in quale, tutto sommato, ha realizzato un prodotto molto buono, considerando la sua natura amatoriale e considerando anche il poco tempo che ha avuto a disposizione per animare le scene del manga. Il quale, ricordiamo, è stato pubblicate soltanto una settimana fa.

Certo, non è al livello della serie originale e neanche ci aspettavamo una cosa del genere, però per tutti i nostalgici che durante questa quarantena forzata vorrebbero soltanto poter vedere la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica sul piccolo schermo, questa potrebbe essere un'alternativa per passare due minuti scarsi sul campo di battaglia con Goku e compagni.

Cosa ne pensi di questo fan movie sulla saga di Moro. Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

