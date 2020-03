Un fan di My Hero Academia crea una Pro Hero contro il Coronavirus

Stiamo tutti attraversando un periodo molto difficile in cui ci vengono chiesti sacrifici per il nostro bene e quello dei nostri cari. Un fan ha voluto condividere alcune regole per l'igiene, utilizzando un personaggio di My Hero Academia che ha inventato.

L'utente di Reddit Miconomicon ha condiviso il suo personaggio per dispensare preziosi consigli in questo periodo particolare. L'eroe si chiama "Vaxxene" ed ha un quirk che sarebbe davvero molto utile adesso, chiamato "Vaccine" e che ha la particolarità di creare un vaccino contro qualsiasi agente patogeno infetti il corpo umano. Nell'artwork vediamo Vaxxene fornire alcuni suggerimenti quali utilizzare disinfettanti per pulire le superfici di casa e diluire la candeggina con un pò d'acqua. Semplici regole che possono fare la differenza in un momento complesso come quello che stiamo vivendo attualmente.

Nel frattempo, nel manga le cose si fanno davvero serie e lo scontro finale tra Heroes e Villain imperversa a tutto spiano. Hawks si trova faccia a faccia con Twice ma non riesce a decidersi se attaccare l'avversario per il sentimento di amicia che è nato tra i due. Nel frattempo una Task Force di eroi cerca di fermare Shigaraki. Ci riusciranno? Lo sapremo nei prossimi capitoli. Vi lasciamo con alcune indiscrezioni sulla quinta stagione di My Hero Academia.