I fan di My Hero Academia le inventano tutte: arriva il cosplay di Bakugo incatenato

Il carattere di Katsuki Bakugo è sempre stato fedele al proprio quirk. Irruento ed esplosivo, il ragazzo difficilmente accetta di farsi mettere in catene, che sia da compagni che da avversari. Nel corso della storia di My Hero Academia, Bakugo è stato incatenato due volte: una durante il Festival dello Sport e l'altra quando catturato dai villain.

Un fan di My Hero Academia ha deciso di basarsi, per un cosplay piuttosto particolare, su una di queste due volte, vestendo i panni di Katsuki Bakugo quando vinse il Festival dello Sport della Yuei. Arrabbiato per aver vinto contro Todoroki senza che quest'ultimo usasse tutto il suo potere, fu costretto a dormire dal quirk di Midnight. Al risveglio si ritrovò imprigionato con dei limitatori e una maschera che gli impedisse di urlare.

Nevircosplay ha inscenato questo momento nel cosplay che potete vedere in calce, con Bakugo con la tuta della Yuei, le gigantesche manette ai polsi, la maschera appesa al collo vicino alla medaglia del primo posto. Le due foto che il cosplayer ha postato su Instagram hanno raccolto tantissimi fan di My Hero Academia, diventando virale in poco tempo.

Anche Kirishima ha ricevuto un cosplay, però in versione genderbent, mentre sempre una versione femminile di Bakugo si è addobbata per le feste.