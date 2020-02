Fan di My Hero Academia passa un test con 97/100 grazie agli insegnamenti di Yaoyorozu

Guardare un anime è per molti sinonimo di relax, un'occasione per riposarsi pensando ad altro, seguendo magari le avventure dei propri eroi preferiti. Implicitamente però molte serie possono insegnarci qualcosa, ed è proprio per questo che un fan di My Hero Academia è recentemente diventato virale.

L'utente Twitter ian infatti, ha condiviso sul social un particolare post di ringraziamento a Momo Yaoyorozu, l'aspirante eroina del manga di Kohei Horikoshi in grado di tramutare il cibo in oggetti. Il ragazzo ha condiviso il risultato del suo test sul suo profilo, scrivendo: "Gli anime non mi porteranno mai da nessuna parte? Ne siete sicuri?".

Il fan ha infatti migliorato la relazione inerente alla sua area di progetto sulla tecnologia di vestiti Techla, citando proprio una frase che la studentessa disse al Professor Aizawa durante il loro scontro. Nel corso della battaglia, Yaoyorozu e Todoroki riuscirono a far cadere il loro professore in una trappola, bloccandolo grazie a dei tessuti che si restrinsero intorno al suo corpo. La ragazza spiegò che si trattava di una semplice reazione chimica dovuta alle fiamme di Todoroki: i nastri infatti erano composti da Nitinol, una lega di nichel e titanio che in grado di restringersi se sottoposta ad un intenso calore. L'utente ha citato questo passo nel suo tema, ottenendo i complimenti dell'insegnate e quasi 80.000 mi piace su Twitter. In calce potete dare un'occhiata al post originale.

E voi cosa ne pensate? Qual è l'anime più istruttivo che abbiate mai visto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è recentemente stato trasmesso l'episodio 18 di My Hero Academia e che la prossima puntata sarà disponibile da sabato 22 febbraio 2020.