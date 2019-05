Un fan di My Hero Academia prende le sembianze di Aizawa in un divertente cosplay

Nel capitolo 227 di My Hero Academia abbiamo assistito al preludio di un nuovo combattimento tra villain, ma in mezzo a tutta questa atmosfera dark, ci pensa un fan a rallegrare la situazione con un simpatico cosplay.

L'utente in questione proviene da reddit, e il suo nome è AerrowPXE, il quale si è divertito ad interpretare uno dei personaggi più apprezzati e stratificati di My Hero Academia. Stiamo parlando del professore Aizawa, insegnante della UA nella classe dei nostri protagonisti. Il cupo maestro è stato di fondamentale importanza per il protagonista Deku, il quale ha imparato a fortificare il proprio carattere sotto i duri insegnamenti del Sensei, che ha cercato costantemente di allevare al meglio le doti da Eroi dei suoi alunni.

All'interno del cosplay, il fan è ritratto dormiente all'interno di un cappotto, con la sua solita acconciatura dai capelli lunghi e il vestito da eroe che lo contraddistingue. il travestimento è veramente molto fedele, e il fan riesce benissimo a catturare lo spirito del personaggio, che nella serie ha spesso palesato comportamenti strani e fuori dall'ordinario, che hanno regalato diversi momenti comici.

La fanbase di My Hero Academia si dimostra ancora una volta tra le più appassionate del momento, dato che non è il primo omaggio che il fandom della rete ha regalato ai propri personaggi preferiti.

