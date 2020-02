I fan di My Hero Academia sono rimasti stregati da La Brava

A volte per un personaggio che viene introdotto in una storia in corso è molto difficile riuscire a catturare l'attenzione dei fan, che generalmente riservano il loro amore per i personaggi storici. Il personaggio di La Brava di My Hero Academia è riuscito invece a farsi subito ben volere da tutti.

La Brava è la piccola assistente del villain You Tuber chiamato Gentle Criminal, il cuo scopo nella vita è diventare un famoso ladro ammirato da tutti. Non sono personaggi completamente negativi nè malvagi, anzi sembrano avere una sorta di codice morale molto rigido unito ad atteggiamenti un pò goffi che li rendono simpatici, come abbiamo potuto vedere nella serie. Rimane il fatto che Gentle sta pianificando di introdursi nella Yuei e rovinare così il Festival Culturale che i nostri eroi stanno preparando con molto cura e dedizione, creando persino una band musicale. La Brava, coi i suoi modi teneri ed il suo design carino, ha già calamitato l'attenzione dei fan, come si può vedere dalla testimonianze lasciate sui profili social che trovate in calce alla notizia, che le hanno dedicato numerose fan art a tema. Vedremo come si svilupperà la vicenda e cosasuccederà ai due nuovi villain.

Lo scorso episodio ha introdotto brevemente anche un altro personaggio che sarà decisivo in My Hero Academia e che troverà spazio nelle prossime stagioni.