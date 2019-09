I fan di My Hero Academia sono rimasti sopresi dalle scarpe di Bakugo

Bakugo è un personaggio che divide la fanbase di My Hero Academia, c'è chi simpatizza con lui per via del suo carattere fortemente indolente e chi lo detesta per lo stesso motivo. Tuttavia un fan ha fatto una scoperta sul personaggio che non ci saremmo mai aspettati.

L'utente @empysunflower di Twitter ha ripreso una tavola del capitolo 96, in cui All Might va a trovare Bakugo per un confronto. Mentre quest'ultimo esce di casa, però, indossa delle scarpe piuttosto strane, che il fan ha poi scoperto essere le Crocs.

Per chi non le conoscesse, le Crocs sono delle scarpe che enfatizzano il comfort davanti a tutto il resto. Hanno una forma a "zoccolo" e sono composte da un'imbottitura a schiuma, vengono frequentemente indossate da professionisti del settore medico o da coloro che prediligono la comodità all'estetica.

E' curioso notare come nella cultura giapponese le Crocs siano delle scarpe del tutto usuali, soprattutto per girare nell'area domestica, mentre in occidente ci siano molti più pregiudizi su di esse. Insomma, anche a Bakugo di tanto in tanto piace rilassarsi e vestirsi leggero, e nella tavola in questione potrete notare anche un altro dettaglio riguardante la sua maglietta, che è a tutti gli effetti quella di Punisher.

