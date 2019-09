Un fan di Naruto comincia la sua corsa.... verso l'area 51!

Ebbene, signore e signori, il fatidico giorno del Raid nell'Area 51 è finalmente giunto, con i primi arresti dei fan di Naruto che non hanno tardato ad arrivare come diretta conseguenza della violazione di uno spazio militare. Le aspettative, nonostante il numero sia ben inferiore alla partecipazione, parla di migliaia di persone.

30.000 persone accorreranno nei pressi dell'Area 51, queste sono le stime che, numero più o numero in meno, parteciperanno all'evento di tre giorni organizzato per l'occasione. Gli appassionati dell'opera di Masashi Kishimoto, infatti, hanno già iniziato a sostare nei dintorni con i camper, in quanto non ci sono hotel nella zona dove poter pernottare. Proprio come previsto, inoltre, i militari sono già appostati a controllare la sicurezza dell'Area 51 e consigliano caldamente di non fare mosse avventate. Persino l'aviazione è stata confermata per l'occasione, con un discreto quantitativo di risorse atte a impedire qualsiasi violazione della base militare più segreta e affascinante del mondo.

Inoltre, sono già iniziati i primi video virali, tra cui spicca la corsa di un Naruto Runners alle spalle di un giornalista e ripreso in diretta mondiale. Nella clip che potete ammirare in cima alla pagina, inoltre, potete ammirare immediatamente la scena in questione, che sta girando in rete praticamente ovunque.

In ogni caso, siamo certi che si continuerà ancora a parlare di questa situazione, anche in virtù del grande numero di fan di Naruto previsti accorrere per l'occasione. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione?